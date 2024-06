Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il Napoli si starebbe muovendo per Buongiorno del Torino. Gli azzurri hanno infatti offerto 30 milioni più 5 di bonus e/o una contropartita tecnica. E’ confermato come Buongiorno sia la primissima scelta di Conte. Il Torino oggi chiede base minima 45 milioni, prevedibile un rilancio azzurro. Ecco il tweet: