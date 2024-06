Europeo Atletica, Fantini è d’oro: Tortu d’argento

Continua magicamente l’Europeo d’Atletica a Roma. L’Italia ha collezionato un’altra medaglia d’oro. Sara Fantini ha infatti trionfato nel Lancio del Martello. La classe 97′ si prende il gradino più alto del podio con un lancio da 74.18 metri. Non solo Sara Fantini, va a medaglia infatti anche Filippo Tortu. Il corridore azzurro eroe alle ultime Olimpiadi ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri. Medaglia d’oro per lo svizzero Timothé Mumenthaler, che ha chiuso in 20:28. Ottava medaglia d’Oro per l’Italia. Diventano invece 18 quelle totali nel medagliere.