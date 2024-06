Italia, iniziata l’avventura tedesca

Inizia l’avventura tedesca degli azzurri a Euro2024. L’Italia è infatti atterrata a Dortmund prima di raggiungere Iserlohn, quella che sarà la sede azzurra durante questa rassegna europea.

Italia, la giornata di domani

Un’Italia che è stata accolta da una folta schiera di tifosi pronti a sostenere i ragazzi del Ct Spalletti alla ricerca della conferma sulla vetta d’Europa. Italia che nelle prossime svolgerà la prima sessione di allenamento che sarà aperta al pubblico. Sono attesi circa 4000 tifosi per dare il primo vero abbraccio alla squadra azzurra. Allenamento al quale seguirà alle 19.00 l’apertura di Casa Azzurri alla quale parteciperanno il ministro degli esteri Antonio Tajani, il presidente FIGC Gabriele Gravina, l’ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, il Sindaco di Iserlohn Michael Joithe e la Nazionale azzurra al completo. Sarà quindi una prima giornata piena di impegni per un’Italia che sabato 15 giugno a Dortmund vorrà cominciare con il piede giusto contro l’Albania…