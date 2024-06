Italia: le ultime sulle condizioni di Frattesi, Fagioli e Barella

Mancano 3 giorni al debutto dell’Italia che ieri finalmente è arrivata in Germania: sabato prossimo alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund, gli azzurri affronteranno l’Albania nel primo match del Girone dove figurano anche Spagna e Croazia.

Dopo le amichevoli contro Turchia e Bosnia disputate al Dall’Ara e al Castellani concluse con una vittoria e un pareggio, per il Ct Luciano Spalletti arrivano buone notizie dall’infermeria dopo lo stop di Nicolò Fagioli che ieri ha fatto differenziato in palestra per colpa di un affaticamento muscolare rimediato nel test di domenica. Gli esami non hanno evidenziato problemi particolari.

Prosegue il suo iter riabilitativo Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, che ha saltato le due amichevoli per un affaticamento muscolare, con lo staff medico azzurro al lavoro per recuperarlo per sabato: filtra ottimismo sul suo recupero per sabato. Ieri invece, Davide Frattesi dopo una prima fase di riscaldamento con i compagni, ha interrotto la seduta di allenamento chiacchierando con l’allenatore di Certaldo per poi non partecipare alla partitella all’Hemberg-Stadion Nord di Iserlohn. Per il centrocampista dell’Inter un lieve affaticamento.

L’allenamento odierno e il pomeriggio di oggi saranno importanti per capire le condizioni dei tre centrocampisti con Spalletti che spera di recuperarli per la sfida alla squadra di Sylvinho.