Leclerc ora trema: classifica ribaltata

Problemi in vista per Charles Leclerc. La classifica è cambiata fortemente ed il pilota monegasco è rimasto completamente a bocca asciutta. Ecco cosa è successo

Il Gran Premio del Canada è stato un vero e proprio disastro per la Ferrari. Dopo il trionfo di Montecarlo, la scuderia di Maranello è arrivata a Montreal con altre aspettative, soprattutto se consideriamo anche lo sviluppo continuo di aggiornamenti che avrebbero dovuto aumentare le prestazioni delle due monoposto. È andata in maniera decisamente inaspettata, i tifosi hanno vissuto un weekend da incubo, con i due piloti della Rossa hanno avuto tante difficoltà.

La pioggia ha parzialmente sconvolto i piani degli uomini di Vasseur, ma gli errori commessi durante le qualifiche e i problemi avuti nel corso della gara hanno fatto il resto. Le due Ferrari sono state escluse dal Q3, mentre in gara Charles Leclerc ha avuto problemi al motore ed è stato costretto al ritiro. Carlos Sainz inoltre non è mai riuscito ad entrare in zona punti, ha avuto una collisione con Albon e ha terminato anzitempo la gara. Adesso la classifica è cambiata e la seconda posizione della Ferrari nella classifica piloti non è più al sicuro.

Classifica F1, attento Leclerc: Norris è a -7

Il disastro del Canada ha riportato la Ferrari con i piedi per terra. Dopo la magnifica vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio di Monaco, è arrivata una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. La Ferrari ha avuto tanti problemi e Vasseur ha ammesso di non aspettarsi un carico di pressioni del genere, soprattutto dopo aver portato in pista alcuni aggiornamenti che, in teoria, avrebbero dovuto aumentare il livello delle prestazioni.

Le due monoposto sono apparse lente sin dal venerdì e i team radio di Charles Leclerc, nei quali si lamentava di essere lento sul rettilineo, lo dimostrano. In Canada, la Ferrari è stata una delle vetture meno performanti in pista ed i tecnici dovranno lavorare sodo per capire cosa sia successo. Adesso Norris è a soli 7 punti da Leclerc e insidia il suo secondo posto in classifica. Dopo Montecarlo, il pilota monegasco aveva addirittura sognato di potersi avvicinare a Verstappen, ma ha dovuto immediatamente gettare la spugna.

La McLaren ha ridotto il gap con la Ferrari anche nella classifica costruttori, portandosi a soli quaranta punti di distacco. In questo momento, i tifosi e gli appassionati di Formula 1 si aspettano una risposta forte da parte della Ferrari, ed in tal senso il prossimo gran premio a Barcellona sarà fondamentale. Questa volta Leclerc e Sainz dovranno puntare dritti al podio, altrimenti la stagione rischia di prendere una brutta piega.