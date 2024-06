Tensione altissima in Formula 1: “Può andare a farsi fott***”

Non si placano le polemiche tra due protagonisti in Formula 1: a margine del Gp di Montreal arriva la risposta secca

Il Gran premio di Montreal è stato tra i più sorprendenti fino a questo momento: a vincerlo, è vero, è stato ancora una volta il campione del mondo Max Verstappen, ma la sua vittoria non è stato l’unico argomento caldo del weekend. Ottime le prestazioni delle due McLaren e della Mercedes, che sul bagnato ha dimostrato un ritrovato valore.

Mentre le tre succitate Scuderie sorridono a trentadue denti, la Ferrari invece è letteralmente sprofondata nei crolli di Leclerc e Sainz: entrambi non sono stati in grado di concludere la gara e hanno così collezionato uno dei loro risultati peggiori da quando siedono sul sedile di Maranello.

Tralasciando per un attimo i temi della pista, però, prima dell’inizio del Gp una grande faida tra Daniel Ricciardo e l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ha intrattenuto il pubblico amante dei motori.

Ricciardo risponde a Villeneuve: tensione alle stelle

Daniel Ricciardo è stato uno dei protagonisti inaspettati in pista, chiudendo la gara con la sua Racing Bulls all’ottavo posto, il miglior piazzamento fin qui ottenuto nella propria stagione con Scuderia satellite della Red Bull. Per l’australiano, però, è stato un weekend pazzesco anche sul piano emotivo, avendo combattuto verbalmente contro l’ex pilota e attuale commentatore di ‘Sky Sports’ Jacques Villeneuve. Tra i due non corre buon sangue, le ultime dichiarazioni ne sono la prova.

Il figlio d’arte, alla vigilia del Gran premio, aveva fortemente puntato il dito contro Ricciardo con dichiarazioni al vetriolo che hanno fatto presto il giro del paddock, innescando discussioni, polemiche ed anche l’invitabile risposta da parte dell’ex pilota della Red Bull.

A margine del Gp canadese, il pilota australiano si è tolto più di un sassolino dalla scarpa, rispondendo per le rime a Villeneuve che, forse, non si aspettava una gara molto positiva da parte del corridore cresciuto in Red Bull. “Mi è stato riferito qualcosa, ci sono alcune persone che parlano”, ha detto Ricciardo a ‘Sky UK’.

Ai giornalisti in seguito ha evidenziato: “Non so ancora bene cosa abbia detto, ma ho sentito che ha detto delle cazz***, lo fa sempre. Credo che abbia battuto la testa un po’ troppe volte, quindi non so se gioca a hockey su ghiaccio. Può andare a farsi fott***”, ha riferito ancora il pilota che di certo ha vissuto un weekend carico di emozioni, dando prima una risposta a parole e poi anche in pista con i fatti.