Tragica notizia, è morto il talento italiano: tifosi in lacrime

Una terribile notizia ha sconvolto, nelle scorse ore, lo sport italiano: è venuto a mancare una figura storica, tifosi in lacrime

È arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Lo sport italiano, in particolar modo quello del basket, piange la scomparsa di un vero e proprio talento. Nei giorni scorsi è venuto a mancare Massimo Morri, storico playmaker prima e allenatore poi di Rimini. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 52 anni.

Secondo quanto riportato da ‘Riminitoday.it’ stava lottando contro un brutto male (diagnosticato solo da qualche mese) che non gli ha lasciato scampo. In molti lo ricordano per essere stato il regista della storica annata del 1972. In quegli anni l’Italia del basket dominava a livello giovanile.

È stato compagno di squadra di Fontana, Ruggeri, Semprini e di un certo Carlton Myers. Dopo aver brillato in alcune squadre riminesi, Morri decise di restare nell’ambiente vestendo i panni di allenatore. In tantissimi, nel giro di poco tempo, lo stanno ricordando sui social network con messaggi e foto.

Lutto nel basket italiano, addio a Massimo Morri

Tra coloro che hanno voluto ricordarlo spunta anche il messaggio pubblicato da parte di “Happy Basket” dove ha svolto il ruolo di coach nella stagione 2011/12. Nel corso della sua vita è stato anche un apprezzatissimo fotografo e videomaker. Anche la Federazione Sammarinese Pallacanestro è rimasta sconvolta da questa terribile notizia. Anche in quel di San Marino, oltre ad essere stato uno stimato cestista, ha svolto infatti il ruolo di allenatore ottenendo anche importanti risultati.

“Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Max in questo terribile momento” scrivono dal loro account ufficiale di Facebook. Un ricordo molto dolce arriva direttamente dall’Associazione Nebraska che cura l’evento del “Glory Day Rimini” dedicato ad una leggenda della musica come Bruce Springsteen.

“Una notizia devastante che ci ha lasciato attoniti. Max è stato un pilastro importante del Glory Days degli ultimi anni”, si legge. Con la sua macchina fotografica Morri ha infatti “fissato momenti indelebili e indimenticabili”. Infine si apprende che l’edizione del 25 settembre sarà dedicata proprio a lui. “In quella occasione gli diremo ancora grazie per tutto quello che ha fatto per noi”. I funerali si sono svolti invece nel pomeriggio di martedì 11 giugno, alle ore 17, presso la chiesa di “San Giovanni Battista” a Rimini. Alle 18:30, invece, un momento di saluto si svolgerà presso la Polisportiva Stella.