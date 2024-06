L’agente di Lautaro Martinez, interpellato per le vie di Milano dai colleghi giornalisti, ha così parlato del rinnovo del suo assistito: “Va tutto benissimo, nessun problema, è tutto tranquillo. E’ molto felice, io lavoro per Lautaro, la decisione del giocatore per me è sempre molto importante. Quando firma? Decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà il momento, Non so se prima o dopo la Copa America, sarà l’Inter a comunicarlo”.