Juve, Giuntoli: “Piccolo fastidio per Douglas. Stiamo lavorando per il rinnovo di Perin e per Conceiçao”

Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida con lo Stoccarda. Douglas Luiz? “Ha avuto un piccolo dolore e per precauzione i medici lo hanno fermato, non è niente di che, però non ci voleva. Andiamo avanti, gioca Kephren, va bene. Siamo molto contenti per questo inizio di stagione, siamo contenti per l’equilibrio della squadra, di quello che propone. E’ chiaro che è una squadra molto giovane, quindi si ha sempre la paura che questi sogni si infrangano, però noi vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a fare bene e stasera speriamo di vincere”.

Conceiçao e Perin? “Intanto con Perin stiamo parlando, speriamo di chiudere a breve, fargli due anni in più. E’ un ragazzo che sta dimostrando un grande attaccamento alla maglia, una grande qualità, è un grande professionista e penso se lo meriti. Per Francisco siamo abbastanza d’accordo nel proseguire insieme, poi dobbiamo aspettare i tempi necessari. Per quando riguarda gennaio, sappiamo che dietro dovremo fare qualcosa, aspetteremo un’occasione giusta per poter intervenire”,