Valentino Rossi, gesto sbalorditivo in pubblico: restano tutti impietriti

Il gesto clamoroso di Valentino Rossi ha fatto il giro del web: i tantissimi tifosi del Dottore non potevano proprio aspettarselo.

I tantissimi tifosi di Valentino Rossi lo amano alla follia non solo per le sue innumerevoli imprese in moto ma anche per le divertenti stravaganze di cui si è reso protagonista, in particola modo con alcune esultanze passate alla storia.

In molti ricorderanno ad esempio cosa decise di fare Valentino Rossi nel 1997 sul podio del Gran Premio d’Indonesia. In quel giorno, infatti, il Dottore – all’epoca in 125 – decise di celebrare il record di 11 successi presentandosi sul podio con la testa fasciata. Il motivo è emerso successivamente. Valentino era infatti reduce da un incidente con l’auto di Loris Capirossi assieme a suo papà Graziano.

Rossi, all’epoca 18enne, pertanto decise di presentarsi sul podio indonesiano in modo decisamente bizzarro per ironizzare su quanto gli era successo precedentemente. Una scena iconica che proprio nei giorni scorsi è stata omaggiata da un altro pilota che ha appena conquistato la sua undicesima vittoria stagionale.

Valentino Rossi, che remake sul podio

Stiamo parlando di David Alonso, 18 anni, nato a Madrid ma di nazionalità colombiana, dominatore della Moto3 con 11 vittorie in 17 gare e già campione del mondo con un vantaggio di 114 punti sul secondo in classifica piloti, Daniel Holgado.

Alonso aveva conquistato il titolo iridato già nel GP precedente in Giappone, con ben cinque gare ancora da disputare nella parte finale del Mondiale. In tanti immaginavano che nel weekend di Philip Island il pilota colombiano non fosse lo stesso ‘cannibale’ che si è visto in tutto il Mondiale. Il decimo posto in qualifica lasciava appunto pensare a un rilassamento, ma in gara la musica è stata completamente diversa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MotoGP™ (@motogp)

Verso la metà del GP, il 18enne ha preso il comando e non l’ha più lasciato fino all’undicesima vittoria nel campionato del mondo, proprio come Rossi nel 1997. Per questo, in un giorno così importante per la sua carriera, Alonso ha scelto di emulare Valentino e presentarsi anche lui sul podio con la testa fasciata. “È un modo per celebrarlo – ha poi spiegato il giovane campione nel post gara- ha ispirato tutti noi della mia generazione e volevo ringraziarlo con tutto il cuore e una cosetta simpatica“.