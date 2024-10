Champions League, il Monaco dilaga contro la Stella Rossa: manita dei francesi

Nell’altra partita tra Monaco e Stella Rossa, la formazione francese si è imposta per 5-1. Monegaschi in vantaggio con Minamino

al 27′, pareggio con Ndiaye su rigore nel recupero del primo tempo, con Embolo che riporta nuovamente in vantaggio i biancorossi al quarto minuto di recupero della prima frazione di gioco. I padroni di casa dilagano nella ripresa: le reti di Singo, ancora Minamino e Akliouche.