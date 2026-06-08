Eriksen: “Sto bene, ora penso a godermi il tempo in famiglia”. Vicinanza da tutto il mondo

Passato lo spavento per Christian Eriksen, che ieri sera, nel corso di Danimarca-Ucraina, si è accasciato a terra, riprendendosi poco dopo prima di salire in ambulanza.

La memoria collettiva si è ovviamente avvicinata a quanto accaduto ad Eriksen nel 2021 e il danese vuole rassicurare tutti: “Mi sento bene e la convalescenza è già cominciata”, ha aggiunto, sottolineando la propria gratitudine. “Mi sento bene e la convalescenza è già cominciata”, ha aggiunto, sottolineando la propria gratitudine verso i compagni di squadra, lo staff medico presente allo stadio e tutti gli specialisti che negli anni hanno seguito il suo caso. Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio ai cardiologi che monitorano la sua situazione clinica dal giorno dell’arresto cardiaco. “Grazie alla loro competenza, il mio defibrillatore ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi nel momento del bisogno”.

Il pensiero rassicurante

Per il momento Eriksen ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla famiglia: “Adesso penso a guarire, a trascorrere del tempo con i miei cari, a godermi le vacanze e a giocare a calcio con i miei figli. Infine verso i compagni di squadra, lo staff medico presente allo stadio e tutti gli specialisti che negli anni hanno seguito il suo caso. Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio ai cardiologi che monitorano la sua situazione clinica dal giorno dell’arresto cardiaco. “Grazie alla loro competenza, il mio defibrillatore ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi nel momento del bisogno”.

“Adesso penso a guarire, a trascorrere del tempo con i miei cari, a godermi le vacanze e a giocare a calcio con i miei figli”.

Solidarietà da tutto il mondo per l’ex Inter. Tra i commenti spunta anche quello di Lautaro Martinez: “Fuerza hermano”, ha scritto il Toro.