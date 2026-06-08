In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.
Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 8 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live
8.00 Alfredo Pedullà: “Alexander Sorloth è un obiettivo concreto della Juve, uno dei tre della lista per l’attacco come vi abbiamo raccontato nei dettagli in un video di giovedì sera fa all’ora di cena. Il fatto che con il norvegese i dialoghi siano andati avanti significa che lui aveva già aperto al trasferimento e che non sarebbe stato complicato raggiungere un’intesa migliorando la base di circa 3 milioni netti a stagione (l’ingaggio che percepisce attualmente). Adesso la partita con l’Atletico Madrid per capire bene la valutazione, che la Juve spera inferiore ai 25 milioni, pur sapendo del possibile coinvolgimento di Nico Gonzalez. E avremo aggiornamenti su quella che è la “partita” più importante. La Juve dovrà poi fare un altro attaccante, sapendo che sia Openda che David non sono intoccabili. Come già anticipato, nella lista c’è Kolo Muani (che ha costi più alti), è stato proposto Mateta e possono emergere altri profili”.