Ascoli in Serie B! 3-0 all’Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff

L’Ascoli ha conquistato la promozione in Serie B battendo l’Union Brescia con un netto 3-0 nella sfida di ritorno disputata allo stadio Del Duca, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella gara d’andata al Rigamonti.

L’Ascoli ha conquistato la promozione in Serie B battendo l’Union Brescia con un netto 3-0 nella sfida di ritorno disputata allo stadio Del Duca, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella gara d’andata al Rigamonti.

Ascoli-Union Brescia 3-0 nel ritorno dei playoff di C

La formazione guidata in panchina da Tomei ha condotto la partita dal primo all’ultimo minuto, trovando la via del gol grazie alle reti realizzate da Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. Il verdetto sul campo premia la squadra marchigiana che, dopo il sostanziale equilibrio visto nei primi novanta minuti della sfida, nel secondo confronto ha dominato la formazione avversaria senza mai andare in affanno, centrando il salto di categoria. Per l’Union Brescia il pesante passo falso nell’atto conclusivo non cancella l’andamento di un’ottima annata sportiva, che vedrà la compagine lombarda presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato come la favorita principale per la vittoria nel Girone A di Serie C.