Eriksen nuovo malore in campo: l’ex Inter è cosciente

Paura per Eriksen: nuovo malore durante l’amichevole Danimarca-Ucraina.

Momenti di grande apprensione durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, terminata con la vittoria dei danesi per 2-1. Al 65° minuto di gioco, Christian Eriksen si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, facendo rivivere al mondo del calcio il drammatico ricordo di quanto accaduto agli Europei del 2021.

Il centrocampista della nazionale danese stava recuperando la propria posizione mentre il pallone era in possesso degli avversari quando, senza alcun apparente motivo, è crollato a terra. L’arbitro ha immediatamente interrotto la partita e dalla panchina danese è scattato l’allarme. Compagni di squadra, avversari e membri dello staff medico sono intervenuti tempestivamente per prestargli soccorso.

Il precedente

Le immagini hanno riportato alla mente una scena già vista: i giocatori e i componenti dello staff si sono disposti attorno a Eriksen formando un cerchio umano per proteggerlo dagli sguardi del pubblico e delle telecamere. Dopo i primi interventi sul campo, il calciatore è stato trasportato in ambulanza verso l’ospedale, fortunatamente cosciente.

L’episodio ha inevitabilmente richiamato il ricordo del 12 giugno 2021, quando Eriksen fu colpito da un arresto cardiaco durante la partita inaugurale degli Europei tra Danimarca e Finlandia allo stadio Parken di Copenaghen. In quell’occasione il centrocampista si accasciò al 42° minuto del primo tempo e venne rianimato sul terreno di gioco prima del trasferimento in ospedale.

Le condizioni

Il giocatore si è ripreso durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza verso l’ospedale. Il mondo dl calcio si stringe attorno al trequartista e attende buone notizie in merito al suo stato di salute.