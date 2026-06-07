In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.

Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 6 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, le notizie live in tempo reale

8.30 La Juve è pronta alla rivoluzione: dal Dibu Martinez che piace per la porta ad Alexander Sorloth, sono giorni decisivi per i bianconeri che puntano e rinforzare la rosa.

8.00 Alfredo Pedullà: “La Reggina passa al gruppo Rizzetta, una trattativa che abbiamo raccontato in esclusiva passo dopo passo. Tra domani e dopodomani arriverà la firma, ma ormai non ci sono più dubbi. Ci sono già le prime idee per direttore sportivo e allenatore: nel primo caso Montervino sta avanzando, insegue Musa. Per quanto riguarda l’allenatore piace il profilo di Leandro Greco, ma in lista ci sono Ginestra, Bruno e c’è chi pensa a un ritorno di Mimmo Toscano. Presto verrà fatta la selezione”.

7.30 Alfredo Pedullà: “L’Atalanta ha scelto Maurizio Sarri come vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti. Per l’annuncio bisogna solo aspettare solo la burocrazia e gli aspetti formali, è possibile che si vada oltre questo weekend ma è una situazione da monitorare h24. Il giorno giusto potrebbe essere tra mercoledì e venerdì della prossima settimana. Sarri ha firmato un contratto biennale con opzione pur un ingaggio complessivo di 6 milioni netti più bonus legati al rendimento”.

7.00 Bernardo Silva ha parlato anche del suo futuro. Le sue parole: “Il Barça è un’opzione che ho, ma non ho ancora preso una decisione, ho molte opzioni sul tavolo e ho rispetto per tutte le squadre interessate. Alla fine cercherò di trovare una squadra dove mi vogliano, dove senta che mi vogliono davvero. Questo è molto importante e il giorno in cui prenderò la mia decisione lo saprete”.