Arriva la decisione per il giocatore della Roma, Wesley, infortunatosi a poche settimane dall’inizio della Coppa del Mondo. Il brasiliano lascia il ritiro verdeoro, al suo posto il ct Carlo Ancelotti ha chiamato il centrocampista dell’Atalanta, Ederson.

Arriva la decisione per il giocatore della Roma, Wesley, infortunatosi (per un problema muscolare) a poche settimane dall’inizio della Coppa del Mondo. Il brasiliano lascia il ritiro verdeoro, al suo posto il ct Carlo Ancelotti ha chiamato il centrocampista dell’Atalanta, Ederson.

Il messaggio di Wesley dopo l’infortunio

Questo il messaggio di Wesley dal proprio profilo Instagram: “Non ogni battaglia si vince sul campo. Oggi devo interrompere un sogno a causa di un infortunio. Fa male non poter continuare a indossare la maglia della squadra nazionale brasiliana in questo momento, ma chi mi conosce sa che arrendersi non è mai stata un’opzione.

Sono venuto da lontano. Ho superato difficoltà, ho affrontato sfide e ho dovuto superare molti ostacoli per arrivare qui. Non mi è stato mai regalato nulla. Ogni successo è stato costruito con lavoro, fede, sacrificio e molta resilienza. Ecco perché affronto questo momento nello stesso modo in cui ho affrontato tutti gli altri: con la testa alta, con fiducia in Dio e la certezza che tornerò ancora più forte.

Grazie a tutti per i messaggi, per l’affetto e per il supporto. Questo non è la fine di un sogno. È solo un altro capitolo della mia storia. Cadere fa parte del viaggio. Alzarsi è sempre stata la mia forza più grande”.