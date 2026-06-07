Italia Under 17 campione d’Europa: Belgio battuto ai rigori

L’Italia Under 17 conquista il secondo Europeo consecutivo superando il Belgio ai rigori dopo una finale ricca di emozioni e colpi di scena.

L’Italia Under 17 si conferma sul tetto d’Europa conquistando il titolo continentale al termine di una finale emozionante contro il Belgio. Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Franceschini hanno dovuto soffrire fino all’ultimo istante prima di poter festeggiare un successo che vale il secondo Europeo consecutivo dopo quello conquistato nel 2024.

Gara equilibrata

La partita è stata equilibrata e combattuta, con il Belgio capace di mettere in seria difficoltà gli azzurri. Quando il match sembrava ormai indirizzato verso il trionfo dei Diavoli Rossi, all’85’ è arrivata la giocata che ha gelato l’Italia: Ojea ha sfondato sulla sinistra e, da posizione defilata, ha sorpreso Lupo con un rasoterra preciso e velenoso per l’1-0.

Gli azzurrini, però, non si sono arresi. Nei minuti di recupero è arrivata l’occasione della svolta grazie a un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Dierckx sulla conclusione di Ballarin. Dal dischetto Fugazzola si è mostrato glaciale, firmando il pareggio che ha trascinato la sfida alla lotteria dei rigori.

I rigori che premiano l’Italia

Dopo sei trasformazioni perfette, il protagonista belga Ojea si è fatto ipnotizzare da Lupo. Rocca ha poi fallito il possibile match point, ma la traversa colpita da Moorthamer ha riaperto le porte del sogno. A quel punto Perillo non ha sbagliato, trasformando il rigore decisivo che ha regalato all’Italia un nuovo storico titolo europeo.