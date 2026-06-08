Botta e risposta tra Florentino Perez e Hainer su Olise: le dichiarazioni

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild della possibilità che arrivi un’offerta da 150 milioni di euro dal Real Madrid per Michael Olise

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild della possibilità che arrivi un’offerta da 150 milioni di euro dal Real Madrid per Michael Olise.

Questa la risposta del presidente del club bavarese: “Michael Olise è un giocatore dell’FC Bayern con un contratto a lungo termine. Non siamo un club che vende. Se Florentino Pérez vuole inviarci un’offerta per Olise – cosa che non è ancora successa – può risparmiarsi la fatica. Non è in vendita”.

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha concesso una lunga intervista a El Pais. In vista delle prossime elezioni ha toccato diversi argomenti.

Queste le modifiche se verrà rieletto: “Cosa cambierà se verrò rieletto? In linea di principio, nulla cambia, ma ci sono alcune cose che necessitano di chiarimenti. Come sapete, darò la proprietà finanziaria ai 100.000 soci. Essere un socio del Real Madrid non sarà più solo una questione sentimentale, come è stato fino ad ora, ma significherà anche essere un proprietario a vita del club. Non morirò finché non avrò garantito che i beni finanziari del club appartengano ai suoi soci. Non apparterranno a qualche persona casuale che si trova lì, che non ha soldi, e che è capace di contrarre un prestito predatorio per mettere le mani sul Real Madrid. L’altra candidatura è un sindacato di interessi consolidati, di quelli che una volta si intrufolavano nelle assemblee senza essere soci e votavano“.

Florentino Perez su Vinicius e Mbappé

Così Florentino Perez su Vinicius Jr e Mbappé: “Chi dice che Vinicius Jr e Mbappé non sono compatibili? È una cosa assurda. Sono due dei migliori al mondo. Vinicius ci ha fatto vincere due Champions League. Non dobbiamo impazzire. Quest’idea che si possa vincere una Champions League ogni anno è ridicola; vincerne sei in 10 anni è qualcosa che nessuno ha mai fatto“.

Sui fischi a Vinicius: “Le persone che fischiano Vini al Bernabeu? Alcune persone si sbagliano. Leggono certi giornali e vengono ingannati. Vinicius è una stella e sarei felice di averlo sempre lì. Mbappé è stato fischiato al Bernabéu? Ci sono alcuni giornalisti… Non avete idea di quanto siano scarsi nello scrivere. E c’è chi ci crede davvero“.