Home » Calcio » Calciomercato » Julián Álvarez ha scelto il Barcellona: la sua priorità è chiara

Julián Álvarez ha scelto il Barcellona: la sua priorità è chiara

di

Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione legata al futuro di Julián Álvarez sembra avere una direzione ben precisa.

L’attaccante argentino continua infatti a considerare il Barcellona come destinazione prioritaria per il suo futuro.

Julian Alvarez, attaccante Atletico Madrid
Julian Alvarez, attaccante Atletico Madrid (Screen YouTube)

Le voci sul Real Madrid non convincono

Le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Real Madrid vengono considerate prive di fondamento nell’ambiente vicino al giocatore. Al momento, non risultano aperture concrete verso altre soluzioni: la volontà di Álvarez sarebbe quella di aspettare e capire se il Barça riuscirà ad affondare il colpo.

Il Barcellona resta la priorità assoluta

Chi lavora al fianco del classe 2000 continua a muoversi nella stessa direzione, convinto che il progetto tecnico blaugrana rappresenti il contesto ideale per le caratteristiche dell’argentino.

Il fascino del Barcellona, lo stile di gioco e la possibilità di essere centrale nel nuovo ciclo restano elementi decisivi nelle valutazioni del giocatore. Per questo motivo, nonostante rumors e tentativi di inserimento da parte di altri club, la priorità non sarebbe cambiata.

La volontà del giocatore è chiara

La sensazione è che Julián Álvarez voglia il Barcellona e che, salvo sorprese, continuerà a dare precedenza al club catalano nelle prossime settimane di mercato.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×