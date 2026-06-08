Julián Álvarez ha scelto il Barcellona: la sua priorità è chiara

Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione legata al futuro di Julián Álvarez sembra avere una direzione ben precisa.

L’attaccante argentino continua infatti a considerare il Barcellona come destinazione prioritaria per il suo futuro.

Le voci sul Real Madrid non convincono

Le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Real Madrid vengono considerate prive di fondamento nell’ambiente vicino al giocatore. Al momento, non risultano aperture concrete verso altre soluzioni: la volontà di Álvarez sarebbe quella di aspettare e capire se il Barça riuscirà ad affondare il colpo.

Il Barcellona resta la priorità assoluta

Chi lavora al fianco del classe 2000 continua a muoversi nella stessa direzione, convinto che il progetto tecnico blaugrana rappresenti il contesto ideale per le caratteristiche dell’argentino.

Il fascino del Barcellona, lo stile di gioco e la possibilità di essere centrale nel nuovo ciclo restano elementi decisivi nelle valutazioni del giocatore. Per questo motivo, nonostante rumors e tentativi di inserimento da parte di altri club, la priorità non sarebbe cambiata.

La volontà del giocatore è chiara

La sensazione è che Julián Álvarez voglia il Barcellona e che, salvo sorprese, continuerà a dare precedenza al club catalano nelle prossime settimane di mercato.