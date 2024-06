Roberto De Zerbi prepara la valigia, dopo aver lasciato il Brighton a fine stagione ecco la prossima destinazione. Quasi fatta per l’arrivo a Marsiglia, città che respira calcio e adesso attende il tecnico che ha fatto sognare gli inglesi. Corteggiamenti prolunganti con le big d’Europa e poi la sorpresa francese.

Marsiglia, De Zerbi sempre più vicino

Non c’è due senza tre, l’estero affascina De Zerbi, e dopo lo Shakhtar Donetsk e il Brighton la panchina dell’Olympique Marsiglia rappresenta quella scommessa che alimenta le ambizioni di un tecnico visionario. Nessuna coppa europea da disputare, ma carta bianca e penna in mano per dare il via alla rivoluzione. Quanto basta per sollecitare la curiosità di Roberto. Ed ecco che ad avvicinarsi è la prima esperienza in Ligue1 per arricchire maggiormente la sua carriera.

I destini di De Zerbi e Fonseca

Ad oggi viene da pensare ad uno scherzo del destino, un intreccio che lega l’ex Sassuolo al suo collega Fonseca. Il neo tecnico del Milan, fresco di annuncio, è stato il candidato numero 1 per i marsigliesi, a giochi invertiti, invece, De Zerbi rappresentava il sogno dei sostenitori rossoneri per il post Pioli. Insomma, il valzer delle panchine suona ancora forte, ma in pista presto ci sarà un volto in meno. Marsiglia ha già scelto, sarà il terzo italiano della storia a sedersi sulla panchina del Velodrome, l’ultimo nel recentissimo passato è l’amico Gattuso. Ora sembra essere tutto pronto per il passaggio di testimone nelle mani del rivoluzionario De Zerbi.