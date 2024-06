Polemica Hamilton: lo hanno dimenticato

Non certo l’annata che si augurava Lewis Hamilton. Stavolta lo hanno completamente dimenticato. Se ne sono accorti tutti

Non è affatto un mistero che il rapporto tra Lewis Hamilton e la Mercedes non sia dei migliori in questo ultimo periodo. Così come non lo è il fatto che il pilota britannico, al termine di questa stagione sportiva, inizierà una nuova avventura con la Ferrari.

La tensione con la scuderia è palpabile, soprattutto dopo che Lewis ha deciso di rimanere in silenzio dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal team principal Toto Wolff al termine del Gran Premio del Canada.

Gli stessi suoi tifosi si sono schierati dalla sua parte notando che c’è qualcosa che non va. Soprattutto dopo che, nelle ultime ore, ha fatto molto rumore un tweet pubblicato dalla stessa Mercedes. Ma cosa è successo di preciso? La scuderia ha celebrato il podio conquistato da Russell in quel di Montreal come il primo trofeo della stagione. Peccato, però, che si tratti del secondo visto che proprio Hamilton si è piazzato al secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Shangai, in Cina.

Dopo aver capito chiaramente di aver fatto un clamoroso “autogol”, la Mercedes è ritornata indietro sui suoi passi ed ha chiesto scusa sia ad Hamilton ma anche ai suoi sostenitori. Una dimenticanza che, però, non è passata inosservata e che non è stata perdonata. Questo il loro messaggio: “Quello di Russell è il secondo trofeo conquistato quest’anno, non il primo come abbiamo comunicato in precedenza“.

Poi hanno continuato dicendo: “Tutti i trofei delle Sprint e dei Gran Premi contano per noi. Vi ringraziamo per averci fatto notare l’errore“. Come riportato in precedenza il rapporto tra Hamilton e la Mercedes terminerà al termine di questa stagione. Il tutto dopo 12 anni ricchi di soddisfazioni e, soprattutto, successi.

This is our second trophy of the year, not our first as we mistakenly said. All Sprint and Grand Prix trophies matter to us.

Thank you for holding us to account on this mistake. https://t.co/BstKAJsbcK

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 11, 2024