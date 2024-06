Bufera Verstappen: dice basta, tifosi sconvolti

Arriva una vera e propria bufera quella che vede come protagonista il campione del mondo della Formula 1, Max Verstappen

Anche i campioni perdono la pazienza. Ne sa qualcosa Max Verstappen che, nelle ultime ore, si è reso protagonista sui social network. Cosa è successo? Il campione del mondo, stufo delle insistenti voci sulla sua fidanzata Kelly Piquet, non ha retto ed ha deciso di passare all’attacco. In che modo? Puntando il dito contro gli haters, tanto da postare un messaggio social difendendo la propria compagna brasiliana.

Il testo non ha bisogno di alcun tipo di presentazione: “Tutto questo deve finire. Queste false accuse sono ridicole“. Gli ‘odiatori del web’ hanno messo nel mirino la 35enne sudamericana con abusi online. Proprio quest’ultima, in un primo momento, aveva chiesto di smettere di diffondere bugie sul suo conto. Dopo aver notato che il suo intervento non era bastato allora ci ha pensato il tre volte campione del mondo a fare chiarezza.

Furia Verstappen, difende la fidanzata e attacca gli haters: “Ora basta”

Negli ultimi tre anni la brasiliana è stata vittima di pesanti accuse. Tra queste quelle di una sua presunta relazione con un altro pilota di Formula 1, Daniil Kvyat. Questo il suo messaggio: “Il mondo online può essere un posto meraviglioso, ma spaventoso quando vengono diffuse informazioni bugie. Per oltre tre anni ho navigato in un’ondata molto strana e sconvolgente di accuse, screenshot ritoccati con Photoshop e altro”. La figlia di Piquet ha quindi evidenziato come sia rimasta in silenzio senza giocare con queste ‘ridicole affermazioni’.

Per anni ha incassato duri colpi, ma ora non ne può più: “Le accuse degli ultimi mesi hanno assunto un altro livello di diffamazione”. La bella sudamericana ha sottolineato di non essere perfetta ma orgogliosa dei suoi valori. “I commenti e l’odio colpiscono me e le persone che mi stanno intorno”, ha detto prima di invitare tutti gli haters a rendersi conto e riflettere sulle conseguenze nella vita reale della diffusione di bugie e odio.

A supportarla e starle accanto, ovviamente, non poteva che esserci lo stesso Max Verstappen. Il belga-olandese ha commentato sotto il post della fidanzata: “Tutto questo deve finire. Queste accuse su Instagram e TikTok sono folli e ridicole. Non c’è posto, in questo mondo, per l’odio. Noi sappiamo cosa è vero e siamo felici insieme. Ti amo“, con tanto di emoji a forma di cuore.