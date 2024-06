Europei: si parte con Germania-Scozia! Domani l’esordio dell’Italia con l’Albania

Prendono il via ufficialmente gli Europei 2024. Questa sera si terrà la gara d’esordio, ovvero Germania-Scozia. Come da tradizione, quindi, sarà la nazione ospitante a dare il via alle ostilità.

I ragazzi di Nagelsmann non hanno sempre brillato nelle ultime amichevoli disputate, ma verosimilmente non dovrebbero avere grossi problemi contro un avversario tutt’altro che insormontabile. È difficile ipotizzare che gli scozzesi possano impensierire i tedeschi: la vittoria dei padroni di casa pagherebbe su Planetwin365 1,28 volte la posta; su Unibet 1,26 e su WilliamHill 1,27. Non è assurdo pensare ad una partenza convincente dei padroni di casa. Molto allettante diventa quindi l’ipotesi di un “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,80; su Unibet la stessa giocata è a 1,78 e su Betclic 1,62.

Sarà, invece, l’Albania l’avversaria dell’Italia all’esordio. Gli Azzurri giocheranno il loro primo incontro nella competizione al Signal Iduna Park di Dortmund e lo faranno con una serie di incognite da non sottovalutare. I campioni in carica hanno cambiato drasticamente il loro assetto tattico come gran parte dei protagonisti rispetto all’ultima vincente edizione degli Europei.

Ad oggi è difficile fare previsioni, soprattutto tenendo conto del fatto che i ragazzi di Luciano Spalletti sono inseriti in un girone particolarmente complicato. Partire nel migliore dei modi sarebbe sicuramente positivo anche per una questione psicologica.

Guardando i precedenti, possiamo notare come gli Azzurri abbiano trionfato in tutte e quattro le gare disputate con l’Albania: la possibilità che possano nuovamente imporsi vale su Planetwin365 1,40 volte la posta; su Unibet 1,38 e su Betclic 1,35. Da segnalare la quota dell’Over 1,5 Casa, immaginando che l’Italia possa realizzare almeno due gol nei 90 minuti di gioco: parliamo di 1,63 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,56 e su Unibet 1,61. Tra i risultati esatti, in analisi il 2-0 in favore dell’Italia: la quota è di 6,15 su Planetwin365; su WilliamHill 5,50 e su Betclic 4,70.

Esordio non particolarmente proibitivo per l’Inghilterra di Southgate, da molti considerata la vera favorita della competizione. I britannici giocheranno con la Serbia: un esordio positivo dei Three Lions pagherebbe 1,44 volte la posta su Planetwin365 ed Unibet, mentre su Betclic è a 1,42. Da valutare anche il segno “2” all’intervallo, ipotizzando un’affermazione inglese già durante i primi 45 minuti di gioco: parliamo di 1,97 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Unibet 1,93.