UN IMMENSO PHIL IVEY SI ISOLA CON L’UNDICESIMO TITOLO WSOP! SERGIO BENSO È 4° NEL MIXED NLH/PLO DEEPSTACK

L’enfasi è legata al nome del protagonista: Phil Ivey. ‘No Home Jerome‘ – questo il soprannome di Ivey nel mondo del gioco – ha conquistato il suo 11° braccialetto WSOP con l’evento #29: $10.000 Limit 2-7 Triple Draw Championship (6-Handed) e ha così messo fine a un’attesa durata 10 anni. L’ultimo titolo prima di questo risaliva infatti al 2014, quando Ivey si era infilato al polso il braccialetto dell’Eight Game Mix, avvicinandosi alla leadership di un altro Phil: Hellmuth, fermo in quel momento a 11 titoli ma capace poi di allungare nuovamente fino all’attuale primato di 17 vittorie WSOP/WSOPE. Adesso Ivey ha ripreso l’inseguimento. Contemporaneamente ha staccato di una lunghezza Doyle Brunson, Johnny Chan, Erik Seidel ed occupa da solo la seconda posizione tra i collezionisti di braccialetti. Qui sotto ci sono le sue precedenti vittorie alle WSOP/WSOP APAC (quest’ultima sta per World Series of Poker Asia Pacific): Credits Wikipedia Nell’evento #29 delle WSOP 2024 Phil Ivey ha sconfitto la concorrenza di 148 entries, la maggior parte delle quali corrisponde a grandi nomi del poker e a specialisti delle varianti. Il payout offre un’idea del field. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT