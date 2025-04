Batosta Sinner, l’annuncio ufficiale è arrivato poco fa

Domani intanto scade il divieto di allenarsi in strutture affiliate a una federazione. Per il ritorno in campo, invece, bisognerà attendere gli Internazionali di Roma

Sinner deve cambiare obiettivo, guardare altrove. La notizia è di una fonte autorevole, per questo è molto presumibile che sia vera. Ufficiale quando? Al termine del Roland Garros, il secondo torneo Slam dell’anno che il tennista altoatesino punterà a vincere per mantenere vivo il sogno… Grande Slam, riaccesosi a gennaio con il trionfo all’Australian Open.

I sogni ci mantengono in vita, quel sogno in particolare darà una spinta ancora maggiore al numero uno al mondo per il rientro in campo dopo i tre mesi di stop forzato a causa della squalifica per il caso Clostebol. Appuntamento a maggio al Foro Italico per gli Internazionali di Roma, il Masters 1000 che avrà come favorito – neanche a dirlo – Carlos Alcaraz.

Sinner dovrebbe erigere una statua in suo onore, e in onore di Zverev visto che entrambi, inanellando una serie di sconfitte, alcune clamorose, gli hanno consentito di tenersi stretto il primo posto nel ranking ATP nonostante l’impossibilità di giocare e cioè di difendere i punti conquistati un anno fa. Sinner ha vinto dal divano di casa sua, con lo spagnolo e il tedesco incapaci di reggere la pressione, sicuramente enorme, dovuta alla sua assenza e legata alla possibilità di togliergli lo scettro. Come si dice in questi casi, gli è andata di lusso.

Da domani il classe 2001 potrà iniziare, o meglio proseguire la preparazione in strutture affiliate a federazioni. Domenica 13 aprile scade infatti il divieto, inserito nel patteggiamento con la Wada, di potersi allenare appunto in club e con sparring partner ufficialmente riconosciuti dalle rispettive federazioni. Ad accompagnarlo ci sarà sempre una delle figure più importanti del suo team, ovvero coach Darren Cahill.

Sinner, non sarà Ivanisevic il successore di Cahill

A meno che cambi idea, i prossimi 7-8 mesi saranno anche gli ultimi di Cahill al fianco di Sinner. A Melbourne, con sorpresa generale, Jannik ha annunciato che quella allora appena iniziata sarebbe stata l’ultima stagione dell’ex tennista australiano nelle vesti di suo allenatore.

Per la sua successione si sono fatti e si continuano a fare diversi nomi, da Vagnozzi a McEnroe passando per Seppi. Dall’elenco si può tirar fuori Goran Ivanisevic, dato che il croato ex coach di Djokovic si appresta a diventare il nuovo tecnico del greco Tsitsipas numero 8 al mondo.

Il vincitore di Wimbledon nel 2021 era senza incarichi dopo la (dis)avventura con la kazaka Elena Rybakina, durata giusto il mese di prova. “Cose tristi e strane all’origine del divorzio”, ha commentato poi successivamente Ivanisevic nel podcast dell’ex calciatore e attuale allenatore croato Slaven Bilic. Secondo il greco ‘Gazzetta’, l’ufficialità di Ivanisevic nuovo coach di Tsitsipas arriverà dopo l’Open di Francia in programma dal 25 maggio all’8 giugno.