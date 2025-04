Panico Sinner, l’annuncio fa tremare: paura tra i tifosi

Panico per Jannik Sinner con i tifosi che generano un po’ di paura per quel che potrebbe succedere: l’annuncio fa tremare

Quando manca al ritorno di Jannik Sinner? Poco, pochissimo. Due giorni e tornerà ad allenarsi ufficialmente, poi ci sarà soltanto da aspettare un altro po’ per rivederlo in campo. E che campo: il numero 1 al mondo tornerà a Roma, davanti al proprio pubblico, con il chiaro obiettivo di trionfare nella Capitale.

Impresa possibile, ma non certo facile, soprattutto per chi è stato fermo tre mesi. La pressione sarà molto elevata per Sinner che dovrà dimostrare di riuscire a reggere il peso di essere tornato da favorito assoluto. Tutti i suoi rivali, infatti, lo hanno quasi aspettato, schiacciati anche loro dalla pressione di poter raggiungere la vetta del ranking. Lo ha ammesso anche Alcaraz che tutta l’aspettativa nei suoi confronti lo “ha ucciso” e in campo lo ha pagato con prestazioni sottotono. Il rischio che anche all’altoatesino accada lo stesso c’è, anche se i precedenti – soprattutto come ha gestito il caso clostebol – fanno ben sperare.

C’è però un altro aspetto che, in vista di Roma, preoccupa ed è legato alla grande attesa che c’è nei confronti di Sinner.

Sinner, Binaghi avvisa: “Dovremo difenderlo dall’entusiasmo”

Prima volta a Roma da numero 1, prima volta a Roma da grande del tennis. Questo non sarà un torneo come tutti gli altri per Sinner e l’attesa che c’è nei suoi confronti è elevatissima.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni e Binaghi teme che l’entusiasmo diventi esagerato. Il numero 1 del tennis italiano nella conferenza di presentazione del Masters 1000 di Roma ha, infatti, affermato: “Mi aspetto che Sinner venga sommerso dall’affetto e dalla passione degli italiani, sperando non sia esagerato“.

Proprio questo preoccupa Binaghi secondo cui “bisognerà cercare di difenderlo“. Per questo si è anche parlato di una sistemazione particolare ed un po’ isolata per il 23enne di San Candido, in modo da consentirgli di vivere in tranquillità il torneo. Sul fronte pressione, invece, il presidente della Federtennis dimostra di essere tutt’altro che preoccupato: “Ha dimostrato lo scorso anno di saper affrontare situazioni psicologiche ben differenti e ben più gravi in modo straordinario – le dichiarazioni di Binaghi –. Se riuscisse a vincere i primi incontri poi sarebbe tutto più facile“.

Appuntamento a Roma dunque per Jannik Sinner: i tifosi sono lì che lo aspettano per un caldo abbraccio che, dopo tre mesi di sospensione, non può che fare bene. Senza esagerare.