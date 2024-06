Dramma nel ciclismo: atleta muore dopo due giorni in ospedale

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle scorse ore, il mondo del ciclismo: l’atleta è deceduto dopo due giorni in ospedale

Una terribile notizia scuote il mondo del ciclismo. L’atleta ha lottato, come un leone, negli ultimi giorni di vita, ma le sue condizioni erano gravi e disperate sin da subito, fino a quando il cuore non ha smesso di battere per sempre. La Spagna piange Agustin Torres, anni 53. Il tutto è avvenuto nel corso della seconda tappa della “Cantabria Bike Race“: lo ha fatto sapere, con una nota, la Federazione Ciclistica Cantabrica.

La gara si è svolta nella giornata di sabato 8 giugno ad Arenas. Tutto sembrava andare per il verso giusto quando l’atleta, ad un certo punto, ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente. Sin dal primo momento le sue condizioni sono apparse gravi, tanto da essere trasportato all’ospedale “Valedcilla” di Santander. Dopo il sinistro la tappa è stata immediatamente sospesa.

Ciclismo e Spagna in lutto, addio ad Agustin Torres

Cosa è successo? Secondo quanto riportato da ‘Okdiario’ pare che il 53enne iberico sia uscito fuori di strada in una curva e, di conseguenza, caduto da un terrapieno da un’altezza di un metro. Sul posto erano intervenuti i soccorsi, ma il povero Torres era stato trovato già privo di sensi. Dopo averlo rianimato lo hanno portato al nosocomio in condizioni critiche.

La Federazione Ciclistica Cantabrica è ancora sotto shock per quanto accaduto. Con un messaggio hanno voluto esprimere le loro più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. Nel fine settimana, in Cantabria, verrà svolto un minuto di silenzio per ricordare proprio Agustin Torres.

Il suo cuore, come riportato in precedenza, ha smesso di battere per sempre dopo due giorni di ricovero in ospedale. Torres viveva a Gijon, ma era originario di Ribadedeva. Il ciclismo è sempre stata la sua passione anche se lavorava in una azienda lattiero-casearia. I suoi colleghi lo ricordano come una persona “buona” e “onesta”.

La famiglia, distrutta dal dolore, ha fatto sapere che l’ultimo saluto si svolgerà a Colombres dove verrà anche sepolto. Non una città a caso visto che, proprio lì, ha le sue radici e riposano i nonni. Anche i media asturiani hanno voluto ricordarlo: “Va via una grande persona. Siamo tutti sotto shock. E’ una grave perdita per tutti quanti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo“.