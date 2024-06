Il (Ner)Azzurro determinante per l’Italia: è accaduto per la seconda volta nella storia

Luciano Spalletti, allenatore degli Azzurri, nelle convocazioni per Euro2024 ha fatto affidamento sul blocco Inter: potevano essere sei i calciatori della formazione campione d’Italia ma a causa dell’infortunio di Acerbi, il tecnico di Certaldo si è ritrovato con soli cinque calciatori. Nella formazione titolare contro l’Albania, l’ex allenatore del Napoli ha puntato su tutti e cinque e il risultato è stato dalla sua parte: Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi titolari, con Darmian subentrato nella seconda frazione di gioco.

Dopo l’errore su rimessa laterale del terzino sinistro che ha portato al gol di Bajrami (la rete più veloce della storia degli Europei), la reazione dell’Italia contro l’Albania è stata veemente nella prima giornata del Gruppo B a Dortmund.

E’ accaduto tutto nella prima frazione di gioco con l’Italia che ha pareggiato immediatamente con la zuccata di testa di Bastoni sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poco dopo, la rete di Barella da fuori area di prima intenzione che ha regalato i primi tre punti alla squadra guidata da Spalletti.

Per la seconda volta nella storia dell’Italia, tra Europei e Mondiali, due giocatori dell’Inter hanno segnato in un singolo match (la prima il 17 giugno 1970 vs Germania Ovest, con gol di Boninsegna e Burgnich, nella semifinale della Coppa del Mondo in Messico), rivela Opta.