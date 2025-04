Fiorentina, Parisi: “Sentiamo responsabilità. Futuro? Sono contento di essere qui”

Pensa di rimanere alla Fiorentina?

“Sono contento di essere rimasto alla Fiorentina, poi ci sono certe dinamiche di mercato ma i fatti sono altri. Sono sempre stato convinto e determinato nel voler rimanere alla Fiorentina, sono contento e fino all’ultimo giorno in cui sarò a Firenze cercherò di dare il massimo”.

Difficile passare da San Siro a qui?

“Deve essere una motivazione interna. Daremo il massimo”.

Quello visto a Milano è il vero Parisi?

“Tutta la squadra ha fatto una grandissima partita. So che posso migliorare in alcune cose, come gli ultimi metri e il mister me lo dice spesso, ma sono convinto che la partita di Milano sia un punto di partenza”.

Sentite la pressione di dover provare a vincere questa coppa?

“Pressione non è la parola giusta, ma sentiamo la responsabilità: siamo consapevoli di essere la Fiorentina. Ragioniamo partita dopo partita”.