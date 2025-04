Lazio, Baroni: “Concentrati su domani. Vento e campo non possono essere alibi”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani sera contro il Bodo-Glint valida per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League.

Baroni in conferenza stampa

Che sensazione le dà al primo anno aver eguagliato il record europeo della Lazio nella gestione Lotito?

“Sono troppo concentrato sul presente per allargare i miei pensieri. Le pressioni fanno parte del nostro lavoro, più si fa qualcosa di importante e più aumentano le tensioni. Siamo concentrati su domani, affronteremo una squadra complicata che gioca insieme da tanto tempo e ha qualità tecniche. Hanno messo in grande difficoltà squadre importanti, sappiamo le difficoltà che ci saranno, occorrerà una squadra coesa e compatta, servirà determinazione e concentrazione per sopperire alle variabili che potremo incontrare sul campo. La concentrazione è solo verso questo obiettivo”.

La partita di domani è una festa o un obiettivo?

“Non dobbiamo temere le partite importanti, più sono importanti le partite e più deve essere una festa. Dobbiamo avere il pensiero solo nel farci trovare pronti con la concentrazione che ci vuole per raggiungere grandi obiettivi. In queste partite conta il collettivo e conta solo la Lazio”.

Il campo e il clima possono incidere sulla partita di domani?

“Non devono essere un alibi, c’è da fare questo passaggio. Sappiamo che non ci sono solo le condizioni climatiche, ma anche un’ottima squadra che ha messo in difficoltà tante squadre importanti. Occorrerà una partita di grande spessore mentale, anche per queste variabili. Sono convinto che la squadra non può sbagliare questo approccio, freddo, vento e campo non possono essere alibi. C’è una partita troppo importante da affrontare”.

Ha fatto delle valutazioni su Castellanos in base anche al campo?

“È una valutazione che farò anche col giocatore, è la prima di tre partite e lo vorrei portare a tempo pieno al ritorno. In queste due partite valuteremo un part-time, non tutta la partita. Sta bene, ma voglio dargli questo spazio che serve per trovare al meglio i 90 minuti. Valuterò insieme al giocatore per la tipologia di partita se farlo iniziare o schierarlo a gara in corso”.

C’è il rischio di pensare al derby?

“No, c’è una partita alla volta, solo così possiamo affrontare le gare. La partita di domani richiede il massimo da ognuno di noi come insieme, dobbiamo pensare solo a domani sera perché occorre grande attenzione, questa partita richiede questo spessore”.

Ci può dire chi giocherà tra i pali?

“È una scelta che farò, non avevo bisogno della partita di Bergamo per sapere che ho due portieri che stanno bene”.