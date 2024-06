Riecco Schumacher, la F1 lo riabbraccia: tifosi in delirio

Riecco Schumacher, il mondo della Formula 1 è pronto a riabbracciarlo: i tifosi ora ci sperano tutti. Ecco cosa può accadere

Importanti novità in arrivo per la famiglia Schumacher, un nome che resterà indissolubilmente legato alla storia della Formula 1 per i grandi trionfi di Michael con Ferrari e Benetton.

In Formula 1 hanno gareggiato anche il fratello Ralf e il figlio Mick, quest’ultimo cresciuto nella Academy della Ferrari prima di gareggiare, con risultati non certo soddisfacenti, con la Haas, scuderia che non gli ha rinnovato il contratto scaduto alla conclusione del Mondiale 2022.

Da allora, la carriera di Mick è proseguita come terzo pilota della Mercedes ma non è un mistero che il giovane pilota tedesco voglia tornare a gareggiare. Ora il suo nome torna ad essere accostato a una Scuderia ovvero la Williams che, dopo aver rinnovato con Alexander Albon, si appresta a sostituire Logan Sargeant, protagonista di un’altra stagione deludente sia in qualifica che in gara.

F1, Mick Schumacher pronto a tornare? La Williams ci pensa

Non è affatto un mistero che il team principal della Williams, James Vowles, stia corteggiando con insistenza Carlos Sainz (in uscita dalla Ferrari per lasciare il posto a Lewis Hamilton). Senza dimenticare i colloqui avuti con Valtteri Bottas.

Per il posto di Sargeant si è fatto anche il nome di Kimi Antonelli che la Mercedes vorrebbe testare in Formula 1 prima di dargli la monoposto di Lewis Hamilton il prossimo anno. Un’ipotesi quest’ultima che potrebbe verificarsi qualora Sargeant sia sostituito a stagione in corso.

Un altro nome accostato alla Williams è quello di Mick Schumacher. Non è affatto un mistero che il pilota tedesco voglia, quanto prima, tornare nel mondo della Formula 1 e mettersi alle spalle il periodo per nulla facile vissuto alla Haas. Un profilo quello di Schumi jr che potrebbe essere davvero preso in considerazione dal team britannico, qualora la trattativa con Carlos Sainz non dovesse andare a buon fine.

Mick Schumacher, intanto, ha disputato la sua prima 24 Ore di Le Mans al volante di una Alpine, altro team che potrebbe ingaggiarlo al posto di Ocon. Per il momento, il giovane Schumacher si sta concentrando sul WEC, poi valuterà attentamente cosa fare nel suo futuro. Tornare in Formula 1 per Mick Schumacher, come confermato nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano britannico “The Independent“, sarebbe un vero e proprio sogno.