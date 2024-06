Sinner, annuncio straordinario della Federazione: sfida totale a Nadal e Alcaraz

Importantissima novità quella appena arrivata su Jannik Sinner. L’azzurro potrebbe sfidare nuovamente Carlos Alcaraz

Smaltita la delusione per l’eliminazione al Roland Garros nella semifinale persa con Alcaraz, Jannik Sinner si appresta a tornare in campo all’Atp di Halle, torneo su erba, scelto dall’azzurro come unica tappa di preparazione in vista di Wimbledon.

Un evento molto significativo per l’azzurro. Sarà, infatti, il primo che Sinner disputerà da numero uno del ranking Atp, posizione conquistata al Roland Garros con l’atteso sorpasso avvenuto ai danni di Djokovic, scalzato dalla vetta dopo nove mesi. Un test che si prospetta davvero probante quello di Halle per Jannik. Nel main draw del torneo tedesco di categoria 500 sono presenti, infatti, Zverev, Medvedev, Rublev, Tsitsipas e Hurkacz, tutti avversari di grandissimo livello che saranno tra i principali possibili antagonisti di Sinner anche a Wimbledon.

Intanto, per il campione azzurro è arrivata la conferma ufficiale sulla sua partecipazione a un evento che Jannik ritiene prioritario nella sua stagione. Stavolta però non sarà da solo. La decisione è stata annunciata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che ha diramato la lista dei tennisti che rappresenteranno l’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Sinner in doppio alle Olimpiadi, ecco chi lo affiancherà

Alla partecipazione al torneo di singolare (dal 27 luglio al 3 agosto), Sinner unirà anche quella in doppio. Due le coppie schierate dall’Italia. La prima è quella formata dagli specialisti Vavassori e Bolelli (potenziali favoriti per una medaglia). L’altra, invece, sarà composta dallo stesso Sinner e da Lorenzo Musetti, un duo, di fatto, inedito considerato che Jannik aveva giocato con Sonego in Coppa Davis e con Berrettini alla United Cup.

Tra le coppie avversarie che i nostri potrebbero ritrovarsi contro a Parigi potrebbe esserci anche quella spagnola, formata dal duo Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. E’ stata la Federazione iberica a ufficializzare la formazione del team, un’ipotesi che circolava da settimane e che ora si è concretizzata.

A proposito di doppio, non è esclusa la partecipazione di Sinner anche al misto. Le coppie che disputeranno il torneo saranno definite durante la settimana dedicata al singolare. L’ipotesi è quella di un coppia tra numeri uno con Jasmine Paolini. Alla stregua di Jannik, anche la finalista del Roland Garros sarà impegnata in singolare e in doppio con Sara Errani.

Una coppia molto competitiva quest’ultima. Vincitrici degli Internazionali e finaliste al Roland Garros, le azzurre sono tra le favorite d’obbligo per la conquista di una medaglia olimpica che nel Tennis – lo ricordiamo – l’Italia non ha mai vinto nella sua storia.