Riecco Schumacher, tifosi felicissimi: arriva la foto

Riecco Michael Schumacher. È spuntato un ultimo scatto che ha davvero reso felici i tifosi dell’ex ferrarista: la foto è meravigliosa

Di ricordi Michael Schumacher ne ha a bizzeffe. Soprattutto in pista, il suo habitat naturale, dove spesso e volentieri ha dimostrato di essere il migliore di tutti. Per qualcuno anche il migliore di sempre.

I sette titoli mondiali vinti tra Benetton e Ferrari sembrano poter essere considerati quasi un contorno: la portata principale è stato senz’altro il contributo che il tedesco è stato capace di lasciare alla Formula 1. Uno spartiacque per uno degli sport più amati e seguiti al mondo ancora oggi. Così come è stato spartiacque per l’esistenza di Michael un avvenimento dolorosissimo: sono passati oltre dieci anni dall’incidente di Meribel. Era il 29 dicembre 2013 e Michael si dilettava in una delle sue grandi passioni: lo sci.

La caduta e gli immediati soccorsi: la situazione è apparsa subito grave, l’ex pilota si è salvato per un vero e proprio miracolo. La sua salute rimane un tema ricercatissimo sul web dove però, il più delle volte, non si va oltre le speculazioni. Il riserbo imposto da sua moglie Corinna rimane totale. E nel frattempo le spese mediche per alimentare la speranza di un ‘ritorno’ del vero Michael si sono fatte negli anni sempre più consistenti.

Ma Schumacher è letteralmente storia delle quattro ruote e così i suoi fan – che ancora oggi lo ricordano con grandissimo affetto – spesso e volentieri tirano fuori dal cilindro degli scatti davvero unici. Quello pubblicato qualche ora fa non riguarda soltanto il ‘Kaiser’ ma anche un’altra leggenda. Ed i tifosi di Schumi sono rimasti senza parole.

Schumacher e l’ospite speciale: lo scatto è virale

L’anno era il 2007, qualche mese dopo il suo primo ritiro dalla Formula 1 dopo stagioni indimenticabili alla guida della Ferrari. Uno scatto di rara bellezza che, su ‘X’, ha fatto felici i tifosi dell’ex pilota tedesco e non solo. Perché nello scatto Michael non è solo.

A Magny-Cours, ben 17 anni fa, al fianco di Schumi alla guida di una Enzo da 800 cavalli c’era nientemeno che Zinedine Zidane. L’ex centrocampista, divenuto nel tempo uno degli allenatori più vincenti, prese parte ad un evento benefico insieme a Schumi. L’IMC, Istituto del cervello e del midollo spinale, scelse l’ex ferrarista per due giri in terra francese mentre ‘Zizou’ fu il suo passeggero come testimonial della ‘ELA’, Associazione contro le leucodistrofie.

La Ferrari guidata dal sette volte campione del mondo fu una ‘Xx’, una versione modificata della Enzo da 800 cavalli, non omologata per la strada e nemmeno per la pista. Un concept di rarissima bellezza utile per una buona causa. Era sabato 1 luglio 2007, da allora sembra passata più di una vita. E certi ricordi non possono non scaldare il cuore dei tantissimi tifosi di Michael che ancora oggi non lo hanno dimenticato.