Alex Zanardi, omaggio da brividi: sarà a Parigi

Alex Zanardi, omaggio da brividi per lo straordinario atleta: sarà a Parigi. Annuncio spettacolare

Alex Zanardi è un simbolo di rinascita, speranza e di una persona che non si arrende mai. Insomma, una vera e propria fonte di ispirazione per chiunque. Nel corso di questi anni lo ha dimostrato in più di una occasione quando il destino è stato fin troppo beffardo con lui. Prima con il drammatico incidente, nel 2001, sulla pista del Lausitzring a seguito del quale ha perso entrambe le gambe (scontro con il pilota Alex Tagliani).

Poi a Pienza (provincia di Siena), il 19 giugno del 2020, durante un allenamento quando si scontro in handbike con un tir dove rimase vivo per miracolo. Nonostante tutto continua a lottare come un leone. Il nativo di Bologna è diventato un simbolo per moltissimi atleti paralimpici. In particolar modo per Ana Maria Vitelaru, nata in Romania ma reggiana a tutti gli effetti, che ha voluto omaggiare nel migliore dei modi lo stesso Zanardi.

Paralimpiadi Parigi, la Vitelaru con l’handbike di Zanardi

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Buongiorno Reggio” l’atleta ha voluto fare il punto della situazione su questa stagione sportiva. Un 2024 che, fino a questo momento, le ha dato moltissime soddisfazioni. Tanto è vero che ha confermato la sua leadership in Coppa del Mondo dopo aver effettuato le prove in Australia, Belgio e Italia. L’atleta ha rivelato di essere molto soddisfatta di quello che ha compiuto fino a questo momento.

L’obiettivo principale era quello di mantenere la maglia di leader di coppa del mondo riuscendoci alla grande. Una handbike che significa moltissimo per lei. Dietro, infatti, c’è un grandissimo significato ed una importante storia alle spalle. Qui, infatti, parte l’omaggio verso la sua fonte di ispirazione, Alex Zanardi: “È la sua handbike personale. E’ la mia compagna di avventura. Ci tengo tantissimo e voglio onorarla al meglio“.

Il suo prossimo step, in conclusione, non può che essere Parigi. Di certo non per un viaggio di piacere visto che, mercoledì 28 agosto, inizieranno le Paralimpiadi. Proprio nella competizione vuole fare bella figura e magari portare a casa qualche medaglia d’oro. Nell’intervista ha rivelato che tra pochissimi giorni volerà nella capitale francese per provare il percorso di gara e fare del suo meglio. Una “forza in più” che potrebbe arrivare proprio dal suo idolo Zanardi che tiferà certamente per un suo grande successo.