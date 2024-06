Annuncio perentorio di Elkann, per Leclerc è una botta tremenda: zero possibilità

Il presidente della Ferrari non ha dubbi su Charles Leclerc. Il pilota monegasco, al momento, non ha alcuna possibilità

Nel prossimo weekend, la Formula 1 tornerà in pista in Spagna dopo due settimane di pausa dopo il Gran Premio del Canada. A Montreal ha trionfato Verstappen, in una gara disastrosa per la Ferrari con il doppio ritiro per Sainz e Leclerc.

A Barcellona, le due Ferrari andranno alla ricerca delle prestazioni che, fino al GP canadese, stavano caratterizzando una stagione piuttosto positiva. Un tonfo clamoroso, soprattutto dopo la vittoria di Charles Leclerc a Monte Carlo, seguito da Sainz al terzo posto. McLaren vuole, invece, proseguire la sua crescita magari portando a casa la seconda vittoria stagionale dopo quella di Lando Norris a Miami. Tutto, come al solito, dipenderà dalla Red Bull con Verstappen che vuole consolidare la vetta della classifica, già ben salda.

Nel frattempo, lo scorso weekend si è corsa la 24Ore di Le Mans, una competizione che da sempre attira parecchio l’attenzione anche tra i piloti di Formula 1. Ha vinto nuovamente la Ferrari, un epilogo senz’altro gradito a Charles Leclerc che ha un sogno da realizzare

No di Elkann a Leclerc, per Charles non è possibile

Non è un segreto che alcuni piloti di Formula 1 sognano di correre la 24Ore di Le Mans. Lo stesso Charles Leclerc ha più volte ammesso di avere questo desiderio. “Prima o poi ci correrà e vincerò. Il sogno sarebbe farlo insieme a mio fratello Arthur“, ha dichiarato il monegasco.

Subito, però, è arrivata la risposta di John Elkann, presidente della Ferrari che, in un’intervista a Le Figaro, ha spento i sogni di gloria di Leclerc. “I nostri attuali piloti sono molto forti e hanno dimostrato di poter fare risultati sia in Formula 1 che nelle gare di durata, come Antonio Giovinazzi. Ma Charles Leclerc ha già molto da fare in Formula 1 e non dobbiamo distrarlo“, ha commentato Elkann.

Anche Max Verstappen ha espresso il suo desiderio più volte di gareggiare in un evento che ha visto più volte protagonista il padre Jos in passato. “Sicuramente in futuro mi piacerebbe correre la 24Ore di Le Mans, è un evento incredibile“, ha dichiarato. E anche George Russell e Alexander Albon non hanno nascosto la loro volontà. “La 24Ore di Le Mans è probabilmente nella lista delle cose da fare di ogni pilota“, ha commentato il pilota della Williams. Vedremo chi ci riuscirà per primo..