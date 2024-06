Berrettini da non credere, gaffe che lascia di sasso i tifosi

Clamoroso Matteo Berrettini, un episodio da non credere: l’incredibile gaffe che lo vede protagonista indiretto e che lascia i tifosi di sasso

Un altro importante evento si è concluso in Germania. Oltre agli Europei di calcio, iniziati da qualche giorno, è stato il turno dello “Stoccarda Open” di tennis. Il torneo poteva avere come vincitore un italiano, Matteo Berrettini, ma è mancato il lieto fine. Peccato, infatti, che il nativo di Roma si sia dovuto arrendere in finale contro il britannico Jack Draper che ha avuto la meglio.

Un risultato che sa di beffa, ma che comunque lo ha fatto nuovamente risalire in classifica: in questo momento è al posto numero 65, scalando ben 30 posti nel ranking. Il suo prossimo obiettivo, nel frattempo, è quello di fare bella figura in quel di Wimbledon dove tre anni fa arrivò in finale, ma si arrese dinanzi ad uno strepitoso Novak Djokovic.

A Stoccarda, però, è andata in scena una clamorosa gaffe che ha visto come protagonista, seppur indirettamente, l’ex compagno di Melissa Satta. Un momento a dir poco imbarazzante durante la premiazione: lo sponsor in questione, Hugo Boss, aveva di fatto preparato e personalizzato un importante premio per il romano. Erano convinti del fatto che a vincere sarebbe stato proprio lui.

Per Draper, quello di domenica pomeriggio, è stato il primo titolo ATP conquistato in carriera. Oltre ad un importante premio in denaro (una cifra che supera di poco i 110mila euro) il britannico ha ricevuto dallo sponsor tecnico della manifestazione una bici elettrica (22mila euro). Peccato, però, che l’oggetto era stato personalizzato con i colori kaki di Berrettini (l’atleta da due anni veste Hugo Boss).

Il tutto è avvenuto in diretta. Troppo per il CEO dell’azienda, Daniel Grieder, che si è scusato dinanzi al pubblico presente e quello a casa. Queste le parole del dirigente rivolte allo sconfitto sul campo: “Questa bici è per il vincitore. L’ho coperta con i colori sbagliati, Matteo. In realtà era per te! Entrambi riceverete una bici con i vostri colori“.

— Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) June 16, 2024

Non solo Berrettini, ma anche Draper è rimasto di stucco. Successivamente, però, il vincitore ha risposto con ironia: “Hanno fiducia nel loro giocatore, sapete? È un tennista incredibile dopo quello che ha fatto in questi anni. Probabilmente era inevitabile che vincesse… La mia e-bike? La ordinerò completamente nera, come Batman!”.