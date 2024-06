Esclusiva Si Fiorentina, resiste l’idea Zaniolo

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Nicolò Zaniolo rimane un’idea della Fiorentina. Scartati Brescianini e Fausto Vera.

Tanti nomi, la solita lista infinita, per il mercato della Fiorentina. Della serie “se ne fai 40 prima o poi uno lo prendi”. Cerchiamo di mettere un minimo di ordine: Fausto Vera è stato scartato, Brescianini intriga ma la valutazione è troppo alta e potrebbe finire fuori dai radar. Piace il centrocampista Aster Vranckx, ex Milan in uscita dal Wolfsburg, ma non certo a 10 milioni. Quanto a Nicolò Zaniolo la Fiorentina si è messa in fila per il prestito aspettando la decisione del Galatasaray, confermando quanto vi avevamo raccontato già a gennaio sui sondaggi in vista di questa estate. C’è anche l’Atalanta, come già svelato, che farà la Champions. Zaniolo non ha espresso gradimenti per l’uno o per l’altro club, andrebbe ovunque pur di tornare in Italia. Si tratta di una richiesta di Gasperini e di un gradimento della Fiorentina che prima, però, deve trovare una soluzione per Ikoné. Quanto a Bonaventura nei prossimi giorni ci sarà un incontro per trovare la quadratura sul rinnovo dopo lo stand-by dei giorni scorsi.