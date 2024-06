ESCLUSIVA SI Turchia, l’ex Besiktas Beğeçarslan: “Montella un vincente, orgogliosi di Calha”

La Turchia oggi in campo, alle 18 l’esordio con la Georgia. La squadra di Montella dovrà provare a partire con il piede giusto, ma dovrà fare i conti con l’entusiasmo di Kvaratskhelia e compagni.

L’ex giocatore del Besiktas, Ali Cansun Beğeçarslan è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlarci delle sue sensazioni.

Che sensazioni hai per la Turchia?

“Sono molto entusiasta che la Turchia partecipi a Euro 2024, soprattutto perché il sostegno dei turchi che vivono in Germania ci darà un vantaggio in termini di spettatori. È meraviglioso far parte di questo torneo”.

Che ne pensi del lavoro di Montella?

“Dopo la partenza di Stefan Kuntz, Montella ha portato la Turchia a Euro 2024 con i suoi risultati. Lo trovo vincente in questo senso. Se farà le scelte giuste con la squadra senza essere emotivo e starà lontano dalle pressioni del pubblico durante il torneo, la Turchia avrà successo”.

Calhanoglu come è visto in Turchia?

“Hakan ha rappresentato il nostro Paese con grande successo, prima in Germania e poi in Italia. Siamo ovviamente orgogliosi di lui come turco per la sua eccellente prestazione, il buon calcio che gioca e l’amore che i tifosi nutrono per lui. Gli faccio i complimenti per il suo campionato con l’Inter”.

Chi può sorprendere?

“La Turchia ha nella sua rosa grandi giovani come Arda e Semih che possono brillare. Abbiamo anche giocatori come Barış Alper Yilmaz e İrfan, dai quali ci aspettiamo ottime prestazioni”.