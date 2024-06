Ferrari, colpo di scena Leclerc: offerta da un altro top team in F1

Un altro top team in Formula 1 avrebbe messo gli occhi su Charles Leclerc: arriva l’offerta che spiazza la Ferrari

A partire dal prossimo anno, come è ormai noto da alcuni mesi, le cose cambieranno in casa Ferrari dove inizierà l’era Lewis Hamilton che prenderà il posto di Carlos Sainz.

L’arrivo del pilota inglese ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi della scuderia di Maranello che non vedono l’ora di osservarlo alla guida della Rossa, augurandosi che possa ripetere quanto fatto negli anni con la Mercedes. Tuttavia, l’approdo di Hamilton potrebbe non essere l’unica novità in vista del prossimo anno in casa Ferrari dove, a sorpresa, potrebbe esserci un altro cambiamento importante.

Nonostante abbia rinnovato il suo contratto con la rossa con tanto di ricco ingaggio, spunta l’ipotesi che anche Charles Leclerc possa lasciare Maranello al termine di questo campionato mondiale di Formula 1. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, un altro top team di F1 avrebbe messo gli occhi sul pilota monegasco e starebbe pensando di fargli un’offerta.

Colpo di scena in casa Ferrari: via anche Leclerc

Il rinnovo ed il ricco ingaggio percepito sembrano aver messo al sicuro il futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma questo non per ‘Don Balon’. Secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo, il pilota monegasco potrebbe anche lasciare la scuderia di Maranello il prossimo anno per approdare in un altro top team, ovvero proprio quella Mercedes che saluterà Lewis Hamilton.

Il team di Brackley starebbe pensando ad una rivoluzione davvero totale in vista della prossima stagione ed oltre al già confermato addio di Hamilton, anche George Russell potrebbe salutare. Il pilota britannico ha dimostrato di aver grande talento, ma nonostante tutto il team principal Toto Wolff starebbe contemplando anche il suo addio e rimpiazzarlo con Leclerc.

Il pilota monegasco è in cima alla lista delle preferenze della Mercedes in caso di addio di Russell e si sta già studiando la possibile offerta che possa convincere l’attuale pilota della Ferrari ad accettare. Oltre a Leclerc, nel mirino del team britannico per sostituire l’inglese c’è pure Lando Norris, altro pilota di grande talento che quest’anno ha portato a casa un successo importante.

Solo ipotesi, peraltro particolarmente remote, quelle proposte dal portale iberico fermo restando che l’eventuale addio di Leclerc sarebbe un colpo di scena clamoroso in casa Ferrari dove attualmente c’è grande tranquillità considerato il rinnovo firmato qualche mese fa. La Rossa è convinta di essere in una botte di ferro ed è sicura che anche nel 2025 Leclerc sarà alla guida del cavallino rampante, pronto a correre al fianco di Hamilton per regalare un campionato mondiale magico a tutto il team e ai tifosi.