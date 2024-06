Il profilo che piace a Giuntoli se Chiesa lascia la Juventus

Con Federico Chiesa sempre più lontano dalla Juventus, il Football Officier bianconero, Cristiano Giuntoli è al lavoro per il sostituto qualora il numero 7 non dovesse rinnovare il contratto che lo lega alla Vecchia Signora e in scadenza nel giugno del 2025. Il profilo che piace, secondo Giovanni Albanese è quello di Mikel Oyarzabal del Real Sociedad: gioca a destra, mancino, classe 1997, nazionale spagnolo.

Contratto in scadenza nel 2028, può ricoprire anche più ruoli, soprattutto quello di seconda punta, trequartista, oltre a quello di ala in un possibile 4-3-3. Nel momento di maggior hype della sua carriera, poco prima dell’infortunio al crociato dell’annata passata, aveva vissuto la sua migliore stagione a livello realizzato nel 2021-22 con 15 gol complessivi, con il portale Transfermarkt che lo valuta intorno ai 45 milioni di euro. In più con la Nazionale Spagnola conta anche 31 gettoni e 11 gol.

Icona del Real Sociedad, con 344 presenze (tra Liga, Copa del Rey, Supercoppa oltre ad Europa e Champions League), 97 gol e 53 assist, ha una grande esperienza internazionale e quest’anno nella massima competizione europeo è stato inserito nel Girone dell’Inter: sono 2 le reti metti a segno contro Salisburgo e Benfica.