Rabiot, la pazienza è finita

La Juventus non è intenzionata ad aspettare Rabiot per tutta l’estate. Senza segnali positivi dal calciatore prima del 30 giugno , cioè il giorno in cui il suo contratto andrà a scadenza, il club si sentirà libero di fare valutazioni su altri fronti. Le alternative rispondono ai nomi di Thuram e Fofana: entrambi con il contratto fino al 2025. Thuram, figlio d’arte, è in uscita dal Nizza e ha un ingaggio più basso di Fofana: 1 milione il primo, quasi 3 il secondo, che nel Monaco ha giocato qualche stagione in più ed è oggetto di valutazioni di mercato anche da parte del Milan. Intanto Juve e Aston Villa lavorano per definire gli ultimi dettagli e i documenti per l’operazione di scambio che porterà Iling e Barrenechea in Premier League e Douglas Luiz a Torino: il brasiliano sosterrà le visite mediche con la Juve negli Stati Uniti, direttamente nel ritiro della nazionale brasiliana che è impegnata in Coppa America. Proprio come la nazionale statunitense di McKennie, che resta in uscita e dovrà fare chiarire le proprie intenzioni prima di ripresentarsi alla Continassa per la nuova stagione: pochi i margini che si possa ricucire per la permanenza in bianconero.





Giovanni Albanese