Slovenia-Serbia 1-1: Oblak non basta, Jovic pareggia nel recupero

Un gol di Luka Jovic a tempo praticamente scaduto salva la Serbia che pareggia 1-1 contro la Slovenia.

Slovenia-Serbia, le formazioni

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. A disposizione: Belec, Vekic, Balkovec, Blazic, Stankovic, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Vipotnik, Celar, Brekalo, Zugeljm Zeljkovic, Ilicic. Ct Kek

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic; Pavlovic; A. Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic. A disposizione: Petrovic, V. Milinkovic-Savic, Stojic, Maksimovic, Gudelj, Jovic, Kostic, Babic, Mijalovic, Ratkov, Samardzic, S. Milinkovic-Savic, Gacinovic, Spajic, Birmancevic. Ct Stojkovic

La partita, il primo tempo

Termina 1-1 all’Allianz Arena di Monaco la sfida tra Slovenia e Serbia. Dopo 8 minuti è subito Mlakar ad avere la palla del vantaggio per la Slovenia. L’esterno calcia in piena area di rigore, trovando l’ottima risposta di Rajkovic che concede il primo corner del match. Al 27′ la risposta Serba è affidata a Vlahovic. L’attaccante anticipa Drkusic e raccoglie il pallone offertogli da Ilic con un colpo di testa, neutralizzato in due tempi da Oblak. In chiusura di primo tempo ancora una chance per parte. Prima Sesko colpisce il palo. Elsnik calcia a botta sicura, trovando il legno della porta serba. Sulla respinta Sesko spreca un’altra grande occasione, calciando fuori. Poi è Oblak a salvare la Serbia. Mitrovic conclude da pochi passi sfruttando un buon lavoro di Vlahovic. Il destro dell’attaccante però viene neutralizzato dal portiere sloveno con un super intervento.

La partita, la ripresa

Il secondo tempo parte forte ed è subito Mitrovic a sfiorare il gol. Seconda grande opportunità per l’attaccante, servito alla perfezione da Tadic. Il centravanti si lascia ancora ipnotizzare da Oblak, che si impone con un altro grande intervento. Al 50′ ancora Mitrovic pericoloso. Nuovo cross di Tadic all’indirizzo di Mitrovic, che vince il duello con Karnicnik colpendo verso la porta con un colpo di testa. Serbia che riesce a conquistare il corner. Passano 8 minuti e Sesko torna a farsi vedere. Destro potentissimo dell’attaccante del Lipsia, fermato soltanto dal riflesso di Rajkovic che allunga in calcio d’angolo. Conclusione forse troppo centrale. Al 70′ vantaggio Sloveno. Azione straordinaria di Karnicnik, che si fa mezzo campo palla al piede aprendo su Elsnik. Il numero dieci prova un traversone dalla sinistra, trovando proprio il terzino che sul secondo palo insacca il vantaggio sloveno da pochi passi. 2 minuti e ancora Mitrovic sfiora il gol. L’attaccante calcia a botta sicura in area di rigore, colpendo il legno dopo la deviazione decisiva di Karnicnik. Che brivido per la Slovenia. Nel finale la Serbia assedia la Slovenia e al 95′ viene premiata. Su assist di Ilic, Jovic svetta di testa in piena area di rigore pareggiando i conti. Cambia il parziale all’Allianz Arena.