Tour de France, Vingegaard ci sarà! Duello epico con Pogacar

A caccia del tris. Jonas Vingegaard, campione uscente del Tour de France, sarà al via della Grand Boucle che partirà il prossimo 29 giugno da Firenze. Nonostante la tremenda caduta al Giro dei Paesi Baschi che l’ha visto protagonista lo scorso 4 aprile, il portacolori della Visma Lease a Bike è riuscito a recuperare per essere al via e sfidare il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, quest’anno vincitore del Giro d’Italia e desideroso del bis storico sulle orme di Pantani. Duelli, epicità, dinamismo e due corazzate a sostenerli. Campioni pronti a scatenarsi ancora: sarà puro spettacolo!