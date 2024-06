Tutti commossi per Federer, annuncio da pelle d’oca sui figli

Roger Federer rivela cosa sta accadendo ai figli e i fan non trattengono l’emozione. Parole davvero toccanti

Mentre gli ex colleghi stanno disputando i tornei su erba che precederanno Wimbledon, per Roger Federer si avvicina un giorno importante.

Da oggi giovedì 20 giugno, infatti, su Amazon Prime Video sarà finalmente visibile il documentario “Gli Ultimi Dodici Giorni“, un racconto dei momenti che hanno preceduto il 24 settembre 2022, una data storica per il tennis, quella in cui il campionissimo elvetico ha disputato la sua ultima partita in carriera alla Laver Cup, in un match di doppio con l’amico Rafa Nadal.

Nel documentario, attesissimo, Federer svela tutto ciò che ha vissuto in quei momenti di grande emozione. Dall’annuncio sui social in cui ha comunicato il ritiro all’incontro con i colleghi a Londra, al pianto liberatorio a fine partita condiviso con Nadal con quell’immagine mano nella mano che resterà indimenticabile.

Numerosi gli aneddoti che Roger racconterà nel documentario curato da Asif Kaspadia, regista che ha già realizzato produzioni dedicate ad altri grandi sportivi come Maradona, Cristiano Ronaldo e Ayrton Senna. Documentario in cui Federer parlerà anche della famiglia, cui ora sta dedicando tutto quel tempo che gli impegni agonistici, in passato, gli hanno sottratto.

Federer svela tutto sui figli, il presente fa ben sperare

A proposito di famiglia, in una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Federer ha svelato cosa sta succedendo con i figli. Dal matrimonio con Miroslava Vavrinec (ex tennista svizzera di origini slovacca) sono nate due coppie di gemelli. Myla Rose e Charlene Riva sono nate nel 2009 mentre Leo e Lennart nel 2014. Nella citata intervista alla rosea, Federer ha rivelato che i quattro figli hanno tutti cominciato a giocare a Tennis. Non sappiamo, ovviamente, se qualcuno di loro ha lo stesso talento del padre ma almeno si può sperare in un possibile erede.

“Non so se diventeranno campioni – svela Roger nell’intervista ripresa da TWI – ma sono felice che a tutti piaccia giocare a Tennis. Le gemelle lo fanno 3-4 volte a settimana. Nei ragazzi percepisco il desiderio di diventare campioni. Parliamo di un processo lungo ma apprezzo che facciano attività fisica.”

Federer ha anche rivelato che, in qualche occasione, si diverte a giocare a tennis con i figli. Evidentemente ci tiene a far crescere il loro livello. Non a caso, li ha mandati già in due prestigiose Academy tennistiche. Le ragazze in quella di John McEnroe a East Hampton negli Usa. I gemelli, invece, hanno avuto l’opportunità di recarsi in quella di Rafa Nadal a Mallorca, nella quale lo stesso Federer si è recato più volte in visita.