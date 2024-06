Ultim’ora Schumacher, annuncio terrificante: tifosi pietrificati

Importante ultim’ora che riguarda Schumacher. L’annuncio fa davvero riflettere e la dice tutta sulla situazione attuale

Le notizie che riguardano le condizioni di salute di Michael Schumacher sono sempre meno. Una decisione presa dalla sua famiglia che intende rispettare la sua privacy. La vita della moglie Corinna e dei suoi figli va avanti, anche se nulla potrà mai essere come prima. Chi sta cercando di andare avanti per la sua strada ed inseguire un sogno come ha fatto il padre è senza dubbio il figlio Mick.

Quest’ultimo, tre anni fa, ha fatto il suo debutto in Formula 1 dopo aver vinto l’anno precedente il campionato di F2. Nel biennio 2021-22 ha corso per la Haas senza grandi soddisfazioni. Il rapporto con l’allora team principal Gunther Steiner non è mai stato dei migliori. Lo si è sempre capito dalle dichiarazioni di quest’ultimo che non ha mai mostrato grande stima per il pilota tedesco, ora terzo pilota Mercedes, impegnato anche nel WEC con Alpine.

Chi invece ha speso parole importanti su Mick Schumacher è Jean Todt. Si può dire tranquillamente che quest’ultimo lo ha visto crescere. Il dirigente sa molto bene che il desiderio del classe ’99 è quello di rientrare, nuovamente, a far parte nel mondo della Formula 1. Ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sport Bild“.

Mick Schumacher, Todt non ha dubbi: dichiarazioni emblematiceh

Per Todt sono tantissimi i fattori che non aiuterebbero il figlio di Michael a rientrare nel giro della F1. Queste sono alcune delle sue considerazioni: “Non so se è il migliore pilota in circolazione, ma sicuramente è più bravo della metà dei piloti che ci sono. Forse la sua gentilezza è un fattore negativo in questo campo, in questo mondo bisogna tirare fuori i gomiti“.

Non solo, per Todt, il suo cognome potrebbe risultare a dir poco svantaggioso: “Altro che vantaggio come pensa più di una persona. Le aspettative nei suoi confronti erano irragionevoli e la macchina non era competitiva. Non ha mai fatto vedere a tutti il suo potenziale”. In conclusione rivela: “Una pressione ingiusta quella che ha subito. Lo so bene visto che sono stato anche io un team principal“.

Mick Schumacher, recentemente, è stato accostato alla Alpine che deve trovare un sostituto di Ocon. Il tedesco si contende il posto con Jack Doohan, figlio del pluri campione australiano nel Motomondiale Mick Doohan.