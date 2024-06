Albanese: “Juve, accordo totale per Douglas Luiz. I dettagli”

News importanti da Giovanni Albanese su Douglas Luiz alla Juventus: “Affare fatto: la Juventus ha raggiunto l’accordo totale per Douglas Luiz, con Iling e Barrenechea all’Aston Villa più conguaglio con una parte variabile (22 milioni cash subito, altri 3 legati a bonus/malus). Ufficialità previste per la prossima settimana, dopo le visite mediche che il centrocampista sosterrà nel ritiro del Brasile. Arriverà in bianconero anche la fidanzata: Alisha Lehmann, futura attaccante della Juventus Women”.