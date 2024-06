Assegnato il titolo 2024: Leclerc e Norris si devono arrendere

La corsa al titolo 2024 potrebbe essere già stata decisa: l’annuncio gela all’improvviso sia Charles Leclerc che Lando Norris

Il Mondiale di Formula 1 è entrato nel vivo e con molte meno certezze rispetto agli scorsi anni. Perché sì, Max Verstappen è primo e con un buon margine di vantaggio sulla concorrenza per il titolo iridato, ma rispetto alle passate stagioni, pare avere molta meno libertà di dominare in lungo e in largo, sia per demeriti della Red Bull sia per la crescita degli altri.

Ferrari e McLaren, nonostante non abbiano ancora la continuità auspicata, restano delle rivali insidiose e temibili fino alla fine. Al momento, se si guarda la classifica piloti, Verstappen comanda con 194 punti, davanti a Leclerc – fermo a 138 – e ai 131 punti di Lando Norris. I tifosi della Rossa sperano di poter vivere altre giornate come Montecarlo, magari con un filotto che rimetterebbe tutto in gioco.

Ma c’è chi all’improvviso ha spezzato le loro speranze per il titolo 2024 e non è un nome qualsiasi. Stiamo parlando di Fernando Alonso, esperto pilota dell’Aston Martin, agli ultimi passi di una lunga e soddisfacente carriera, che potrebbe ricongiungersi presto con Flavio Briatore e sa bene come si fa ad arrivare trionfo iridato – c’è riuscito ben due volte con la Renault.

Alonso non ha dubbi: “Vincerà Verstappen”

In un momento in cui tutti i giochi sono relativamente aperti, Alonso ha spezzato le speranze della concorrenza, e quindi di Ferrari e McLaren, in un’intervista al ‘Mundo Deportivo’. Il classe 1981 ha dichiarato senza mezzi termini di non vedere nessun altro in grado di poter davvero contendere a Verstappen il primo posto e difficilmente le cose cambieranno nel prossimo futuro.

“Questo sarà il quarto Mondiale per Verstappen. Ci saranno più vincitori nelle singole gare: la McLaren è forte, la Ferrari in molte gare sembra avere anche la macchina migliore… Ma in tutte le 24 gare quelli che commetteranno meno errori saranno Verstappen e la Red Bull“, ha dichiarato. In effetti, fino ad ora, le cose sono andate esattamente così.

Anche nel momento in cui i principali contendenti al titolo sembravano mettere il muso avanti rispetto all’olandese, il volto della Red Bull ha prontamente ripristinato le distanze, come successo anche in Canada. Di sicuro, i prossimi Gran Premi saranno decisivi per definire il futuro del campionato, ma il parere di Alonso è stato chiaro e non ci sembra affatto lontano dall’attuale realtà delle cose.