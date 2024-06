Copa America, un altro record per Messi

Nella notte l’Argentina di Leo Messi, Campione della Copa America in carica e Campione del Mondo in carica, ha esordito battendo 2-0 il Canada. Sono bastati due lampi di Leo per illuminare la serata. Il primo un’invenzione che ha creato l’azione da gol; il secondo un assist per il gol di Lautaro Martinez. Un altro assist da aggiungere alla sterminata collezione del fuoriclasse, fenomeno, chiamatelo come volete. Un assist che gli vale anche l’ennesimo record di una carriera meravigliosa e senza confini.

Messi recordman di gol e assist

Il record ancora una volta riguarda i numeri di Leo Messi. Con il passaggio vincente al capitano dell’Inter Messi ha collezionato la 54^ “goal contribution” tra Mondiali e Copa America. Nel dettaglio Leo ha messo ha segno 26 reti e servito 28 assist. Risultando ancora una volta l’uomo che ha fatto più gol e assist nella maggiori competizioni per Nazionali. Un altro record di una sterminata bacheca. E molti ancora potranno arrivare nelle prossime gare, in cui Messi è chiamato certamente a sbloccarsi anche in zona gol.

L’Argentina del “Diez”

Ancora una volta l’Argentina si è affidata alle prodezze del suo numero 10 per cavarsela questa volta contro il Canada all’esordio nella manifestazione. La formazione albiceleste ha cominciato comunque molto bene, rispetto a quanto fatto al Mondiale, quando perse contro l’Arabia Saudita. Ora spetta alle rivali dirette come Brasile e Uruguay rispondere alla prima vittoria della Selección di Leo e Angel Di Maria.

Sarà l’ultima volta?

A proposito di Messi e Di Maria. Le primavere dei due fenomeni dell’Argentina cominciano ad essere tante. Sarà questa Copa America l’ultimo ballo dei due fuoriclasse o ci sarà l’occasione di vederli ancora assieme con la maglia dell’Argentina? Lo scopriremo solo nei prossimi anni.