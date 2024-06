Incidente terribile: tragedia nello sport, è morto a 28 anni

Tragedia nel mondo dello sport che deve dire addio ad uno dei suoi protagonisti spentosi a 28 anni a causa di un terribile incidente

Tragico lutto per il mondo dello sport che ha dovuto salutare un altro atleta a causa di un terribile incidente che gli ha tolto la vita a soli 28 anni lasciando i tifosi attoniti.

Un duro colpo quello subito dal mondo dei motori, in particolare quello di motocross che nella giornata di mercoledì ha detto addio ad Alvaro Ruiz, pilota di soli 28 anni molto conosciuto in Argentina deceduto dopo essere finito fuori strada con la sua Yamaha YZF 250cc.

Il fatale incidente che ha coinvolto Ruiz arriva pochissimi giorni dopo la morte di un altro giovanissimo pilota albiceleste con la passione per le moto ovvero Lorenzo Somachini di anni 9, e l’Argentina sportiva è rimasta ancora una volta senza parole. La morte di Ruiz ha lasciato tutti i tifosi ed appassionati attoniti, soprattutto considerando che il Tiqui (così era soprannominato), stava pensando al ritiro e questo incidente si è rivelato per lui una tragica beffa.

Mondo dei motori in lutto: addio al giovane pilota Alvaro Ruiz

A soli 28 anni, Alvaro Ruiz si è arreso ad un tragico incidente: il pilota argentino si stava allenando all’interno del circuito di Eugster a Mansupa quando, per cause ancora da verificare, è finito all’improvviso fuori pista assieme alla sua Yamaha YZF 250cc, perdendo il controllo della moto dopo un salto.

Un testimone oculare ha raccontato a ‘El Liberal’ la dinamica di questo tragico disastro, sottolineando come Ruiz non abbia mai frenato prima di raggiungere la parte di circuito dove avrebbe dovuto girare, perdendo poi il controllo della sua moto e schiantandosi a terra dopo il salto. Subito il pilota è stato soccorso dagli altri corridori presenti, ma è stato del tutto inutile così come la corsa in ospedale dove si è solo potuto accertare il suo decesso.

Un colpo durissimo per il mondo dei motori, soprattutto per quello argentino che pochi giorni fa ha già dovuto dire al piccolo Lorenzo Somachini di 9 anni, anche lui scomparso a seguito di un incidente mentre era in gara. La morte di Ruiz è stata davvero beffarda considerato che il pilota stava valutando il ritiro e, molto probabilmente, quello a cui avrebbe dovuto partecipare ovvero il secondo appuntamento del campionato argentino di Motocross NOA sarebbe potuto essere l’ultimo.

Purtroppo, invece, il destino ha giocato un tiro mancino terribile a Ruiz, la cui morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi ma soprattutto dei suoi famigliari. Sconvolti parenti ed amici che pure si sono espressi sulla sua morte, affermando come Ruiz potrebbe essere stato colto da un malore prima dell’incidente. Sul caso stanno indagando anche le forze dell’ordine e solo un’autopsia sul corpo scioglierà tutti i dubbi in proposito.